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Дважды чемпион России Рыжиков: желаю Рахимову поднять «Рубин» до тех высот, где он был

Дважды чемпион России Рыжиков: желаю Рахимову поднять «Рубин» до тех высот, где он был
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Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков пожелал казанскому клубу вернуться на былые высоты под руководством нынешнего главного тренера Рашида Рахимова.

«Я желаю Рашиду Рахимову поднять «Рубин» до тех высот, где он был, и держаться там как можно дольше. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Мы это уже видели на примере «Рубина», «Динамо» и «Крыльев Советов», — сказал Сергей Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам восьми сыгранных туров. Возглавляет таблицу «Зенит».

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