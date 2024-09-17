Дзюба: игроки «Амкала» на поле молчали и обтекали, а из дома начали выступать в интернете

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал свою потасовку в любительском турнире с медиакомандой «Амкал».

«Для этого парня из „Амкала“ это был «волшебный пинок». На самом деле я его еле‑еле задел, не понимаю, из‑за чего весь сыр‑бор. Мне смешно от того, как они там все начали выступать в телеграм-каналах. На поле 30 минут молчали и обтекали, вернулись домой — и начали рассказывать какие‑то истории. Но это их дело, они привыкли только языком чесать, потому что больше ничего не умеют», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Напомним, 7 сентября Артём Дзюба стал участником конфликта в финальном матче любительского турнира. Выступая за команду Mandalorian, Дзюба вступил в конфликт с игроком «Амкала» Антоном Карповым, в результате чего нападающий пнул проходящего мимо него соперника. В ответ на действие Дзюбы «Амкал» принял решение покинуть поле, в игре возникла пауза. В итоге некоторые футболисты «Амкала» доиграли матч, не оказывая сопротивления (0:7).