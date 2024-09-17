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Артём Дзюба: я в Медиалигу — ни ногой! Их столько людей не любят…

Артём Дзюба: я в Медиалигу — ни ногой! Их столько людей не любят…
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба заявил, что не хочет принимать участие в медиафутбольных турнирах. Недавно у форварда произошёл конфликт с игроками «Амкала» на любительском турнире. Дзюба пнул медиафутболиста, после чего стал выяснять с ним отношения.

«Знаете, мне после этого инцидента написали много знакомых. Что из Медиалиги, что из профессионального футбола, и все сказали: «Красавец, надо было с ним ещё жёстче». Оказывается, их тоже столько людей не любят… Из‑за нескольких персонажей из этого «Амкала» я в очередной раз понял, что это точно не моя тема, и я в Медиалигу — ни ногой», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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