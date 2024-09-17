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Реал — Штутгарт: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 22:00

«Реал» — «Штутгарт»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь ЛЧ
Таблица ЛЧ
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