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«Мне стоило солгать?» Тренер «Тоттенхэма» — о своих словах после поражения от «Арсенала»

«Мне стоило солгать?» Тренер «Тоттенхэма» — о своих словах после поражения от «Арсенала»
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Главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал свои же слова, сказанные после поражение от «Арсенала» в матче 4-го тура АПЛ сезона-2024/2025 (0:1). Тогда специалист заявил, что он всегда выигрывал титулы в любой команде на второй год своей работы.

«Я просто констатировал факт… стоит ли мне лгать? Я не уверен, как мне ответить на правду, и, похоже, я по какой-то причине расстроил некоторых людей», — цитирует Постекоглу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, последний трофей английский клуб выигрывал в 2008 году — Кубок английской лиги. Ранее Ангелос Постекоглу являлся главным тренером шотландского клуба «Селтик».

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