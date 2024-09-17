«Мне стоило солгать?» Тренер «Тоттенхэма» — о своих словах после поражения от «Арсенала»

Главный тренер английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал свои же слова, сказанные после поражение от «Арсенала» в матче 4-го тура АПЛ сезона-2024/2025 (0:1). Тогда специалист заявил, что он всегда выигрывал титулы в любой команде на второй год своей работы.

«Я просто констатировал факт… стоит ли мне лгать? Я не уверен, как мне ответить на правду, и, похоже, я по какой-то причине расстроил некоторых людей», — цитирует Постекоглу на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, последний трофей английский клуб выигрывал в 2008 году — Кубок английской лиги. Ранее Ангелос Постекоглу являлся главным тренером шотландского клуба «Селтик».