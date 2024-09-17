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Стартовал общий этап ЛЧ, «Адмирал» одержал рекордную победу в КХЛ. Главное к вечеру

Стартовал общий этап Лиги чемпионов сезона-2024/2025 в новом формате, «Адмирал» разгромил «Куньлунь Ред Стар» со счётом 7:1 в КХЛ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 сентября.

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