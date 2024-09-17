Рыжиков: Талалаев говорит правду в глаза, а не ведёт какие-то шуры-муры за спиной игроков

Бывший вратарь казанского «Рубина», «Крыльев Советов», «Тамбова» и «Локомотива» Сергей Рыжиков высказался о российском тренере Андрее Талалаеве.

— До «Сокола» вы ассистировали в «Химках» Талалаеву. Как оцените этот период работы?

— Отлично, ведь получил много опыта работы помощником в команде, ставящей перед собой самые высокие задачи. Андрей Викторович — очень опытный и требовательный специалист, который умеет добиваться результата. Плюс у него был очень сильный тренерский штаб. Эти восемь месяцев были очень позитивными и поучительными для меня.

— Чем больше всего запомнился Талалаев?

— Почему запомнился? Я его не забываю! Андрей Викторович запомнился открытостью и прямолинейностью. Он говорит то, что думает. В том смысле, что ничего не скрывает и говорит всё, что у него на душе. Он говорит правду в глаза, а не ведёт какие-то шуры-муры за спиной футболиста. Это очень подкупало. Также его отличают очень высокий профессионализм, глубина и ширина взглядов на футбольные ситуации.

— Талалаев — один из самых эмоциональных специалистов в России?

— Футбол — это эмоции. Если ему так легче, то я не в праве судить. Кто-то молчит, кто-то качается, кто-то просто стоит, а кто-то кричит на судей. Сколько тренеров, столько линий поведения, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.