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Мостовой: хорошо, что в ЛЧ команды вылетают, а не играют потом в финале, как в КР

Мостовой: хорошо, что в ЛЧ команды вылетают, а не играют потом в финале, как в КР
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой оценил новый формат Лиги чемпионов. Общий этап сезона-2024/2025 стартует сегодня, 17 сентября.

«Новый формат Лиги чемпионов вызывает интерес, потому что это что-то новое. Но не всегда новое лучше старого. Будет много интриг и интересных матчей. Буду с особым интересом смотреть первую часть Лиги чемпионов, потому что хочется вникнуть, разобраться и понять, а потом делать выводы. Уже хорошо, что команды действительно вылетают, а не играют потом в финале, как в Кубке России (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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