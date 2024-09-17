«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и разгромил соперника в матче Лиги чемпионов АФК

Завершился матч 1-го тура зоны Восток азиатской Лиги чемпионов, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, разгромил южнокорейский «Пхохан Стилерс» со счётом 4:1.

На 53-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Жорже Луис. На 65-й минуте нападающий хозяев Андре восстановил равновесие. На 71-й минуте Сефас Малеле вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 82-й минуте Малеле укрепил преимущество китайской команды, реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте полузащитник Гао Тяньи установил окончательный счёт в матче.

Подопечные Слуцкого набрали три очка и на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице зоны Восток.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: