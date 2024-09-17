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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и разгромил соперника в матче Лиги чемпионов АФК

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и разгромил соперника в матче Лиги чемпионов АФК
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Завершился матч 1-го тура зоны Восток азиатской Лиги чемпионов, в котором «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, разгромил южнокорейский «Пхохан Стилерс» со счётом 4:1.

Элитная Лига Чемпионов АФК . Восток. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
Окончен
4 : 1
Пхохан Стилерс
Пхохан, Южная Корея
0:1 Луис – 53'     1:1 Андре – 65'     2:1 Малеле – 71'     3:1 Малеле – 82'     4:1 Тяньи – 84'    

На 53-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Жорже Луис. На 65-й минуте нападающий хозяев Андре восстановил равновесие. На 71-й минуте Сефас Малеле вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 82-й минуте Малеле укрепил преимущество китайской команды, реализовав 11-метровый удар. На 84-й минуте полузащитник Гао Тяньи установил окончательный счёт в матче.

Подопечные Слуцкого набрали три очка и на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице зоны Восток.

Календарь Лиги чемпионов АФК
Турнирная таблица Лиги чемпионов АФК
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