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Жирков: наверное, быть главным тренером — не для меня

Жирков: наверное, быть главным тренером — не для меня
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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о получении тренерской лицензии.

«Когда закончил карьеру, практически ничем не занимался. Можно сказать, что отдыхал, хотя и отдыхом это не назовёшь. В общем, в поисках себя был, потом поступил на учёбу, чтобы получить тренерскую лицензию. Сейчас учусь, а также являюсь помощником тренера в медиакоманде Басты «СКА Ростов». Иногда выхожу и поиграть. Поддерживаю форму, конечно, но уже толком не удаётся. Ноги все отбиты, то одно болит, то другое. Возможно, надо было себя пожалеть во время игровой карьеры, падать, как Криштиану Роналду (смеётся.). А то он в 39 за сборную Португалии играет, а я уже карьеру завершил.

Как таковой цели нет. Даже в начале учёбы, когда задавали вопрос, для чего вам это, не знал, что ответить. Возможно, мог бы стать помощником. Наверное, быть главным тренером – не для меня. Не знаю почему. Может быть, потом в голове что-то поменяется и захочу. А сейчас даже представить себе не могу, что начинается тренировка, стою перед футбольной командой и должен донести какие-то свои мысли игрокам. Поэтому на данный момент пока только в качестве помощника. Есть пример Сергея Семака. Сначала он работал в штабе «Зенита», сборной, набирался опыта, а потом уже стал главным», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

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