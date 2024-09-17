Александр Мостовой: дебют в домашнем матче «ПСЖ» придаст Сафонову уверенности

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может дебютировать за парижский гранд в домашнем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Встреча пройдёт 18 сентября и начнётся в 22:00 мск.

«Я говорил, что шикарно, когда берут нашего футболиста в топ-клуб! Ясно, что он получит свой шанс, ведь кто-то получит травму или что-то ещё. Вот, пожалуйста — Доннарумма получил травму. Здесь нужно пожелать удачи Матвею, чтобы сыграл хорошо и достойно. Хорошо, что дебют Сафонова будет в домашнем матче «ПСЖ» — это придаст уверенности. Если ещё будет хороший результат, тогда вообще отлично для него», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма получил травму во время встречи 4-го тура Лиги 1 с «Брестом» (3:1).