Валерий Газзаев: отсутствие Глушенкова не должно сказываться на «Зените»

Экс главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру санкт-петербургского «Зенита» без травмированного Максима Глушенкова.

«Зенит» очень хорошо укомплектован. Конечно, Глушенков – хороший игрок, он очень хорошо стартовал в текущем сезоне. Но это не отменяет того, что «Зенит» великолепно укомплектован, а отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В «Зените» на каждой позиции есть два высококачественных футболиста», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Максим Глушенков на старте сезона провёл семь матчей за «Зенит», отметившись девятью голами и одной результативной передачей. В матче 5-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1) игрок получил перелом лучевой кости руки и выбыл на неопределённый срок.