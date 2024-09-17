Родри заявил, что футболисты близки к забастовке из-за перегруженного календаря

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос, могут ли футболисты устроить забастовку по причине перегруженного календаря.

«Да, я думаю, мы близки к этому. Это легко понять. Если вы спросите о подобном у любого футболиста, он ответит то же самое. Это не просто моё мнение. Думаю, такова общая позиция игроков. Если так и будет продолжаться, то наступит момент, когда у футболистов не останется другого выбора. Не знаю, что произойдёт, но мы беспокоимся из-за этого, ведь мы являемся теми людьми, которые страдают [из-за графика].

Думаю, что это перебор. Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы являемся главными действующими лицами этого вида спорта или бизнеса, называйте как угодно», — приводит слова Родри BBC.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: