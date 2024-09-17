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Рыжиков заявил, что «Химки» не выплатили штабу Талалаева неустойку за разрыв контрактов

Рыжиков заявил, что «Химки» не выплатили штабу Талалаева неустойку за разрыв контрактов
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Экс-помощник главного тренера «Химок» Сергей Рыжиков заявил, что подмосковный клуб не выплатил штабу Андрея Талалаева неустойку за разрыв контрактов.

— Вместе с Талалаевым вы вывели «Химки» в РПЛ, но затем весь тренерский штаб убрали. Как реагировали?
— Дыма без огня не бывает. Ходили различные слухи, и разные блогеры в телеграм-каналах писали, что над нашим тренерским штабом сгущаются тучи. Мы были в курсе, хоть Андрей Викторович и не распространялся. А когда мы ушли в отпуск, всё узнали. Андрей Викторович приболел, а мы работали, пока с нами не расторгли контракты.

— Руководство «Химок» объяснило своё решение?
— Андрею Викторовичу сказали, и он точно знает, почему было принято такое решение. Но мы не в курсе, хоть мы и соратники нашего полководца. Не думаю, что об этом нужно знать, ведь меньше знаешь — крепче спишь. Но клуб не заплатил неустойку. Мы ждём решения КДК, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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