Силкин: у «Спартака» наступил небольшой спад, поэтому они и недобирают очки

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Спартак». Встреча прошла в Дагестане и завершилась со счётом 1:1.

– Ничья «Спартака» с махачкалинским «Динамо» вас не удивила?

– С любой командой надо считаться. Если ты позиционируешь себя как хорошего футболиста, надо показывать это на поле. Раз получилась ничья, значит, что-то не так было у «Спартака». Я считаю, что у красно-белых наступил небольшой спад. Поэтому они и недобирают очки, – приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

За восемь туров чемпионата России по футболу красно-белые заработали 15 очков. Они занимают пятое место в турнирной таблице. На счету махачкалинской команды девять очков. Она располагается на девятой строчке.