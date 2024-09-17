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Силкин: у «Спартака» наступил небольшой спад, поэтому они и недобирают очки

Силкин: у «Спартака» наступил небольшой спад, поэтому они и недобирают очки
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Махачкала — «Спартак». Встреча прошла в Дагестане и завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Угальде – 20'     1:1 Литвинов – 36'    
Удаления: Мрезиг – 90' / нет

– Ничья «Спартака» с махачкалинским «Динамо» вас не удивила?
– С любой командой надо считаться. Если ты позиционируешь себя как хорошего футболиста, надо показывать это на поле. Раз получилась ничья, значит, что-то не так было у «Спартака». Я считаю, что у красно-белых наступил небольшой спад. Поэтому они и недобирают очки, – приводит слова Силкина «Евро-Футбол.Ру».

За восемь туров чемпионата России по футболу красно-белые заработали 15 очков. Они занимают пятое место в турнирной таблице. На счету махачкалинской команды девять очков. Она располагается на девятой строчке.

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