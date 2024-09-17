Мостовой: «Монако» обязан создать проблемы «Барсе», интересно посмотреть на Головина

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Монако» встретится с «Барселоной». Игра состоится 19 сентября.

«Интересно посмотреть на Головина в первую очередь. «Барселона» сейчас возвращается — на старте сезона всех обыгрывают и чудесно выступают. «Монако» обязан создать проблемы «Барсе». Я бы поставил на победу «Барселоны», но когда-то же они должны проиграть. Жду обоюдоострой игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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