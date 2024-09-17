Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: «Монако» обязан создать проблемы «Барсе», интересно посмотреть на Головина

Мостовой: «Монако» обязан создать проблемы «Барсе», интересно посмотреть на Головина
Комментарии

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Монако» встретится с «Барселоной». Игра состоится 19 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
19 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно посмотреть на Головина в первую очередь. «Барселона» сейчас возвращается — на старте сезона всех обыгрывают и чудесно выступают. «Монако» обязан создать проблемы «Барсе». Я бы поставил на победу «Барселоны», но когда-то же они должны проиграть. Жду обоюдоострой игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Александр Мостовой: дебют в домашнем матче «ПСЖ» придаст Сафонову уверенности

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android