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Рыжиков: удивлён, что при такой геополитической ситуации «ПСЖ» взял Сафонова

Рыжиков: удивлён, что при такой геополитической ситуации «ПСЖ» взял Сафонова
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Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Я был удивлён, что при такой геополитической ситуации большой клуб обратил внимание на Матвея Сафонова. Очень обрадовался, что ещё один наш человек будет играть в Европе. Матвею желаю всего самого лучшего, успехов, чтобы он стал первым номером и показывал своё мастерство на радость российским и парижским зрителям.

— За счёт чего Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы?
— За счёт хорошей игры в воротах. Думаю, тренер — не враг себе и будет ставить лучшего в основу. Желаю Матвею забронировать за собой ворота «ПСЖ», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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