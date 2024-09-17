Рыжиков: удивлён, что при такой геополитической ситуации «ПСЖ» взял Сафонова

Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Я был удивлён, что при такой геополитической ситуации большой клуб обратил внимание на Матвея Сафонова. Очень обрадовался, что ещё один наш человек будет играть в Европе. Матвею желаю всего самого лучшего, успехов, чтобы он стал первым номером и показывал своё мастерство на радость российским и парижским зрителям.

— За счёт чего Сафонов может выиграть конкуренцию у Доннаруммы?

— За счёт хорошей игры в воротах. Думаю, тренер — не враг себе и будет ставить лучшего в основу. Желаю Матвею забронировать за собой ворота «ПСЖ», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.