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Самедов: слава богу, мне не приходилось играть со сборной Медиалиги

Самедов: слава богу, мне не приходилось играть со сборной Медиалиги
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Бывший атакующий полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов ответил на вопрос, было ли бы ему интересно сыграть в матче со сборной Медиалиги, если бы он сейчас выступал в составе российской национальной команды.

«Слава богу, передо мной такой вопрос не стоял. Сборная России сборной России, но я никогда с этим не сталкивался и очень этому рад», — приводит слова Самедова «Спорт день за днём».

Самедов дебютировал в составе сборной России осенью 2011 года. За период выступлений в российской национальной команде бывший атакующий полузащитник принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 16 результативными передачами.

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