Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»

Луиш Каштру уволен с поста главного тренера «Аль-Насра»
Аудио-версия:
Комментарии

«Аль-Наср» в своём официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил об увольнении португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

«Все в «Аль-Насре» хотели бы поблагодарить Луиша и его сотрудников за их самоотверженную работу в течение последних 14 месяцев. Желаем вам удачи в будущем», — написала пресс-служба саудовского клуба.

Фото: ФК «Аль-Наср»

63-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Аль-Насра» в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

После трёх туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место.

Материалы по теме
Роналду поделился эмоциями после гола «Аль-Насра» на 90+9-й минуте игры с «Аль-Ахли»

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android