Вратарь «Ахмата» Опарин: травмы Бериши, Харина и Богосавца сильно влияют на игру команды

Голкипер грозненского «Ахмата» Михаил Опарин высказался о травмах партнёров по команде.

«Бериша, Харин и Богосавац — лидеры команды. А когда лидер получает травмы и выбывает, то это сильно влияет на игру команды. Но у нас боеспособный коллектив, на каждую позицию есть по два футболиста.

Упадок в атакующем потенциале команды можно связать с полной заменой атакующей линии «Ахмата». Нужно заново выстраивать и концентрировать эту систему. А также очень сильно влияет языковой барьер, коммуникация очень важна на поле. Для этого нужно время», — сказал Опарин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.