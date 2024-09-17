Шалимов — о Батракове: он просто красавчик

Известный тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Локомотива» над «Оренбургом» (4:2) в матче 8-го тура РПЛ, а также похвалил полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Часто обращаем внимание на то, сколько команда создаёт моментов. Но тут я бы особенно выделил завершение Батраковым и особенно его решения — передачи в ногу, всё настолько по делу. Восхищаться пока не будем, нужно смотреть на длинной дистанции, но парень очень нравится. И голы хорошие — то есть бьёт туда, куда надо, а не просто по воротам — без суеты. Просто красавчик», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В восьми матчах РПЛ в текущем сезоне Алексей Батраков записал на свой счёт пять голов и пять результативных передач.