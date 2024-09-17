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Форвард «Динамо» Мх Агаларов: счастлив вернуться в Дагестан

Форвард «Динамо» Мх Агаларов: счастлив вернуться в Дагестан
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Игрок махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил, что счастлив своему возвращению в Дагестан.

— Рады вернуться?
— Не просто рад — я счастлив вернуться. Честно. Даже при выходе на разминку у меня были мурашки от этой атмосферы. Тем более когда она дома, — приводит слова Агаларова «РБ Спорт».

Гамид Агаларов является уроженцем Махачкалы. Ранее он перешёл из грозненского «Ахмата» в махачкалинское «Динамо». 15 сентября футболист провёл за «Динамо» Мх первый домашний матч — со «Спартаком» в рамках чемпионата России (1:1).

Агаларов является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тогда футболист, выступая за «Уфу», забил 19 голов в 29 играх. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет € 900 тыс.

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