Канчельскис: в «Алании» Гогниеву надо показать результат лучше, чем в его первый заход

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о назначении Спартака Гогниева на пост главного тренера «Алании».

«Если руководство «Алании» захотело пригласить Гогниева снова, почему нет? Но это значит, что теперь ему надо дать результат лучше, чем в первый заход. Такое решение клуба означает, что в него верят и доверяют работу во второй раз. Можно пожелать только удачи и выступить лучше, чем в его первый период в «Алании», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гогниев уже руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. Позже тренер успел поработать в подмосковных «Химках».

Ранее Канчельскис и Гогниев конфликтовали между собой в прессе.