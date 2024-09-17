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Сергей Рыжиков: сколько душе Акинфеева угодно, столько пусть и играет!

Сергей Рыжиков: сколько душе Акинфеева угодно, столько пусть и играет!
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Бывший вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков высказался относительно футбольного долголетия 38-летнего голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, выступающего за взрослую команду красно-синих с 2003 года.

— Игорь Акинфеев недавно продлил контракт на два года. Сколько он будет ещё играть?
— Это лучше спросите у Игорька. Сколько его душе угодно, столько пусть и играет. Я только за это.

— Удивляет его феномен?
— Нет. Я знаю Игорька. Он достоин любого выбора, который сделает. У него есть мастерство и опыт, а самое главное, чтобы было здоровье, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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