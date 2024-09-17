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«И у нас перевернётся грузовик с булочками». Рыжиков — об изоляции российского футбола

«И у нас перевернётся грузовик с булочками». Рыжиков — об изоляции российского футбола
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Бывший вратарь сборной России Сергей Рыжиков высказался о состоянии российского футбола в условиях изоляции.

— Российский футбол стагнирует в изоляции?
— Нам нужно сделать всё, чтобы он не деградировал и мы соперничали с лучшими командами. К сожалению, так сложилось, но ничего — подождём! Как говорится: «И на нашей улице перевернётся грузовик с булочками», — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 2024 году сборная России провела три товарищеских матча. 21 марта российская национальная команда обыграла Беларусь со счётом 4:0. 7 июня Россия победила Сербию со счётом 4:0. 5 сентября сборная России разгромила Вьетнам со счётом 3:0.

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