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Сергей Рыжиков назвал тройку сильнейших вратарей в России

Сергей Рыжиков назвал тройку сильнейших вратарей в России
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Бывший голкипер сборной России Сергей Рыжиков назвал тройку сильнейших вратарей страны.

— Назовите тройку сильнейших вратарей в России.
— Лунёв из «Динамо», Латышонок из «Зенита» и Максименко из «Спартака». Если брать не из РПЛ, то ещё Сафонов. У нас много вратарей держат высокую планку, — сказал Рыжиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Рыжиков в ходе своей профессиональной карьеры игрока провёл 359 матчей в составе «Рубина», в которых 155 раз сыграл «на ноль». Также голкипер выступал за «Крылья Советов», «Анжи», «Тамбов» и другие команды. На счету голкипера один матч в составе сборной России по футболу. Сергей завершил вратарскую и начал тренерскую карьеру в 2021 году.

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