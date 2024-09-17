Александр Овечкин оценил старт футбольного «Динамо» в РПЛ

Российский хоккеист и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о старте футбольного «Динамо» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Молодцы! Жаль, что проиграли «Зениту» и «Краснодару». В Санкт-Петербурге обидное поражение вышло. А так надеюсь, что будут продолжать в том же духе», — приводит слова Овечкина «Советский спорт».

После восьми туров Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 16 очков и на текущий момент занимают четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В следующем туре «Динамо» встретится с московским «Спартаком». Игра состоится 22 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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