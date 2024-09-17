Маркиньос оценил адаптацию полузащитника Жоау Невеша в «Пари Сен-Жермен»

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высоко оценил вклад молодого португальского полузащитника Жоау Невеша, который присоединился к парижской команде этим летом.

«Он быстро адаптировался к игре, к команде. У нас есть игровая философия, в которой не так легко разобраться между тем, что требует тренер, и тем, чего хотят товарищи по команде, особенно в полузащите, на такой важной позиции. Он с первых матчей смог заиграть на таком уровне. Это хорошо. Для нас очень важно иметь такого игрока, даже если он очень молод. Он зрелый игрок, он прибыл готовым. Все довольны им, пусть он продолжит прогрессировать», — приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ранее полузащитник выступал за «Бенфику». В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Невеш сыграл четыре матча, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.