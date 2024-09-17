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Шалимов: не понял Казарцева, который назначил пенальти в ворота «Краснодара»

Шалимов: не понял Казарцева, который назначил пенальти в ворота «Краснодара»
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Известный тренер Игорь Шалимов оценил судейство в матче «Краснодара» и «Ростова» (2:0) в 8-м туре Российской Премьер-Лиги. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 16'     2:0 Сперцян – 76'    

«По судейству. Не понял Казарцева, который назначил пенальти в ворота «Краснодара» — не было там руки, и хорошо, что после VAR отменили. И большой вопрос по отменённому голу «Ростова». Не понял, зачем нужно было свистеть до того, как момент закончен — если бы Казарцев не свистнул, VAR мог бы и не вмешиваться — это не явная ошибка.

И большой вопрос, надо ли было свистеть нарушение правил. Уверен, что потом, после разбора ЭСК поддержал бы арбитра, а формулировка была бы что-то вроде «недостаточно сильного касания», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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