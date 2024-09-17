Александр Долгов: главное отличие России и Армении — в уровне игроков и самого футбола

Бывший нападающий «Урарту» и «Факела» Александр Долгов ответил на вопрос, насколько сильно отличается футбол в Армении и России.

«Главное отличие, наверное, в уровне футболистов и уровне самого футбола. И не могу не отметить того момента, что 9 из 10 команд находятся в Ереване, самый дальний и единственный выезд — два с половиной часа на автобусе в Гюмри», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

25-летний нападающий выступал в составе «Урарту» с февраля по июль 2024 года. За этот период он принял участие в семи матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. На текущий момент Долгов находится без клуба. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

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