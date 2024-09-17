Мостовой — о Гогниеве в «Алании»: в нашем футболе дважды в одну реку входят спокойно

Бывший атакующий полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении российского специалиста Спартака Гогниева на пост главного тренера «Алании».

«Меня в нашем футболе уже ничего не удивляет. В последние годы у нас идёт круговорот тренеров. Есть такая пословица: «В одну реку дважды не входят», в нашем футболе спокойно входят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел команду из Второй лиги в Первую лигу, пробился в зону стыковых матчей и добрался до полуфинала Кубка России. Позже тренер успел поработать в подмосковных «Химках».

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