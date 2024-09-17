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Представитель Захаряна рассказал о ходе восстановления игрока от травмы

Представитель Захаряна рассказал о ходе восстановления игрока от травмы
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о восстановлении своего клиента.

«Арсен тренируется. Пока индивидуально, но он готовится, всё идёт по намеченной программе. Когда он будет играть, к сожалению, пока сказать не могу», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 21-летний Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 40 матчах «Реала Сосьедад» во всех турнирах. В общей сложности россиянин отметился одним забитым голом и отдал две результативные передачи, проведя на поле более 1800 минут.

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