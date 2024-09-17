Гвардиола: я забил 11 голов за 11 лет, Холанд — девять за четыре матча!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, удивлён ли он результативностью нападающего «горожан» Эрлинга Холанда в первые месяцы нового сезона.

«Я выступал на профессиональном уровне 11 лет и забил за это время 11 голов. Этот парень забил девять голов в четырёх матчах [чемпионата Англии]. Так что в следующей игре он может сравняться со мной. Можете ли вы себе это представить, но я удивлён», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Гвардиола выступал на позиции полузащитника. За период своей футбольной карьеры он принял участие в 484 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и 58 результативными передачами. В нынешнем сезоне Холанд сыграл пять матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов.

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Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: