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Канчельскис: в дебютном матче за «ПСЖ» желаю Матвею Сафонову сыграть «на ноль»

Канчельскис: в дебютном матче за «ПСЖ» желаю Матвею Сафонову сыграть «на ноль»
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис пожелал удачи голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову в его дебютном матче за французскую команду. Завтра, 18 сентября, «ПСЖ» встретится с «Жироной» в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Великолепно, что Сафонов уже завтра дебютирует за «ПСЖ». Желаю Матвею удачи, отыграть «на ноль» и сыграть уверенно. Любая игра для вратаря — это всегда ответственность. В Лиге чемпионов тоже. Но главное — это сыграть насухо. Когда команда не пропускает, ей легче добиться положительного результата: забил, и всё — победа. Если даже один мяч пропустить, даже «ПСЖ» уже будет сложнее», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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