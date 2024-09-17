Канчельскис: в дебютном матче за «ПСЖ» желаю Матвею Сафонову сыграть «на ноль»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис пожелал удачи голкиперу «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову в его дебютном матче за французскую команду. Завтра, 18 сентября, «ПСЖ» встретится с «Жироной» в Лиге чемпионов.

«Великолепно, что Сафонов уже завтра дебютирует за «ПСЖ». Желаю Матвею удачи, отыграть «на ноль» и сыграть уверенно. Любая игра для вратаря — это всегда ответственность. В Лиге чемпионов тоже. Но главное — это сыграть насухо. Когда команда не пропускает, ей легче добиться положительного результата: забил, и всё — победа. Если даже один мяч пропустить, даже «ПСЖ» уже будет сложнее», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.