Роналду отреагировал на увольнение соотечественника Каштру с поста тренера «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на увольнение португальского специалиста Луиша Каштру с поста главного тренера саудовского клуба.

«Спасибо за всё, мистер», — написал португальский футболист в своём аккаунте в социальной сети, опубликовав совместную фотографию с Каштру.

Каштру был уволен с поста главного тренера саудовского клуба сегодня, 17 сентября. 63-летний специалист был назначен на этот пост в июле 2023 года. За этот период под его руководством саудовский клуб провёл 54 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, девять раз сыграл вничью и девять раз проиграл.

После трёх туров нынешнего сезона саудовской Про-Лиги «Аль-Наср» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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