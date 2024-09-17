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Хавбек «Ростова» Глебов: мне не звонили и не говорили о предложениях от «Спартака» и ЦСКА

Хавбек «Ростова» Глебов: мне не звонили и не говорили о предложениях от «Спартака» и ЦСКА
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Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал трансферные слухи под конец летнего заявочного периода. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему хавбеку жёлто-синих со стороны «Спартака» и ЦСКА.

«Устал ли от трансферных слухов? Привычно, каждые полгода-год какие-то разговоры. Посмотрим, будут ли этой зимой они опять. Звонил ли мне агент или спортивный директор «Ростова» по ЦСКА и «Спартаку»? Никто не звонил. Мне агент не рассказывает, кто мною интересуется», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

После 8-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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