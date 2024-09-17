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Купить билеты на матч Спартак – Крылья Советов, Кубок России, 19.09,2024: билеты на спорт, футбол, покупка билетов

Открыта продажа билетов на матч Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов»
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19 сентября 2024 года на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч Фонбет Кубка России «Спартак» — «Крылья Советов». Встреча начнётся в 20:45 по московскому времени.

Купить билет на матч «Спартак» – «Крылья Советов» можно в нашем сервисе «Билеты»

Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
19 сентября 2024, четверг. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Кубке России «Спартак» обыграл московское «Динамо» дома и «Крылья Советов» на выезде, однако проиграл махачкалинскому «Динамо». «Крылья» проиграли все три матча и идут с 0 очков. В группе А сразу три команды набрали по шесть очков.

Этот матч станет важным событием для обеих команд, которые стремятся к победе в Кубке России. Болельщики смогут увидеть захватывающую игру и поддержать свои любимые команды.

Для посещения матчей Кубка России (кроме финала) не требуется карта болельщика.

Сервис «Чемпионат Билеты» предлагает ещё более широкий выбор билетов на любые спортивные события. Следите за календарём ближайших мероприятий, чтобы не пропустить очередной ивент и скрасить свой досуг.

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