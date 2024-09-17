«Ювентус» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Калюлю, Бремер, Гатти, Локателли, Копмейнерс, Камбьязо, Маккенни, Йылдыз, Гонсалес, Влахович.

ПСВ: Дроммель, Фламинго, Боскальи, Дамс, Ледесма, Тиль, Схаутен, Верман, Бакайоко, Тилльман, де Йонг.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: