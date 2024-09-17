«Зенит» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Команды назвали стартовые составы.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

После трёх сыгранных туров «Зенит» набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0).