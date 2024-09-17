Айтана Бонмати стала самой высокооплачиваемой футболисткой в мире

Полузащитница «Барселоны» и сборной Испании Айтана Бонмати признана самой высокооплачиваемой футболисткой в мире. Об этом сообщает издание ESPN.

Обладательница «Золотого мяча» и премии Laureus как лучшая спортсменка мира Бонмати продлила контракт с сине-гранатовыми. Новое соглашение с футболисткой рассчитано до 30 июня 2028 года. По данным источника, Айтана стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира, но при этом зарплата 26-летней спортсменки не разглашается.

Айтана Бонмати является воспитанницей каталонской «Барселоны» и выступает за первую команду сине-гранатовых с 2016 года. Она провела за клуб 275 матчей, в которых забила 96 мячей. Вместе с испанским клубом она выиграла 23 различных трофея, в том числе трижды становилась победительницей женской Лиги чемпионов. Летом 2023 года Бонмати стала чемпионкой мира в составе сборной Испании.