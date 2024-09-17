Форвард «Балтики» Лисакович: в Первой лиге борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура

Белорусский нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович высказал мнение, что в Мелбет Первой лиге борьба за выход в Премьер-Лигу будет до последнего тура.

«В этом году много команд претендует, чтобы выйти в РПЛ. Сами видите, сколько клубов борется. В Первой лиге до последнего тура будет борьба за выход в РПЛ», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 10-го тура Первой лиги «Балтика» занимает четвёртую строчку, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с тульским «Арсеналом», который возглавляет турнирную таблицу. Матч состоится 21 сентября, начало — в 21:15 мск.