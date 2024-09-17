Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Лисакович: в Первой лиге борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура

Форвард «Балтики» Лисакович: в Первой лиге борьба за выход в РПЛ будет до последнего тура
Комментарии

Белорусский нападающий калининградской «Балтики» Виталий Лисакович высказал мнение, что в Мелбет Первой лиге борьба за выход в Премьер-Лигу будет до последнего тура.

«В этом году много команд претендует, чтобы выйти в РПЛ. Сами видите, сколько клубов борется. В Первой лиге до последнего тура будет борьба за выход в РПЛ», — сказал Лисакович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 10-го тура Первой лиги «Балтика» занимает четвёртую строчку, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева встретятся с тульским «Арсеналом», который возглавляет турнирную таблицу. Матч состоится 21 сентября, начало — в 21:15 мск.

Материалы по теме
Мостовой — о Гогниеве в «Алании»: в нашем футболе дважды в одну реку входят спокойно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android