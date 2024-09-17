Канчельскис: Инфантино хочет выдумать велосипед и показать, что Блаттер никакой

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

«Новый формат Лиги чемпионов будем обсуждать в конце сезона. Это зависит от того, как его примут команды, как пройдёт турнир с точки зрения организации. Для меня он непонятен. Всё новое воспринимается неоднозначно. Честно, я удивлён. Президент Инфантино хочет изобрести велосипед и сказать, что он вот такой хороший, а Блаттер — никакой. Он выдумал много непонятного. Но где Блаттер и где Инфантино. Это совершенно разные вещи. Уже многие страны хотят отказаться от его VAR, потому что он не влияет ни на что вообще. Скоро у нас будет по 11 игроков в каждой команде и 11 судей на поле. Было 22 человека — станет 33. Футбол замедляют, его убивают», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

С нынешнего сезона в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: