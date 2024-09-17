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Энрике: может потребоваться не один сезон, чтобы понять, смог ли «ПСЖ» заменить Мбаппе

Энрике: может потребоваться не один сезон, чтобы понять, смог ли «ПСЖ» заменить Мбаппе
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, планирует ли он заменить экс-нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе путём увеличения количества бомбардиров в команде.

«Я считаю важно оценивать то, что с командой происходит сейчас, и это соответствует проекту, определённому в прошлом сезоне. Нам нужно подождать до конца сезона, чтобы сделать выводы, а возможно, и несколько сезонов. Мне нравится то, что я вижу на текущий момент. Я принял правильное решение, возглавив «ПСЖ», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Мбаппе покинул французский гранд минувшим летом и присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента.

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