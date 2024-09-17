Гвардиола считает, что Лаутаро Мартинес может выиграть «Золотой мяч» — 2024

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем «Интера» Лаутаро Мартинесе.

«Он может выиграть «Золотой мяч». Я бы предпочёл, чтобы эту награду получил кто-то из футболистов «Сити», но он невероятный игрок. Если ты являешься капитаном [в «Интере»], выступаешь за сборную Аргентины, выигрывал чемпионат мира и Кубок Америки, то ты определённо особенный футболист», — приводит слова Гвардиолы TyC Sports.

Ранее Мартинес был включён в число номинантов на награду лучшему футболисту года «Золотой мяч». В минувшем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 27 голами и семью ассистами. В составе «Интера» Мартинес стал чемпионом Италии, а вместе со сборной Аргентины выиграл Кубок Америки — 2024.

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