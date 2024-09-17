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«Зенит» и «Рубин» сыграют при открытой крыше «Газпром Арены»

«Зенит» и «Рубин» сыграют при открытой крыше «Газпром Арены»
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На время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин», крыша «Газпром Арены» (Санкт-Петербург) будет открыта. Об этом сообщает официальный аккаунт стадиона в соцсетях. Стартовый свисток матча прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
Рубин
Казань

После трёх сыгранных туров «Зенит» набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0).

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