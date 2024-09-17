Жирков: когда Газзаев возглавил ЦСКА, я целую ночь не спал

Бывший полузащитник ЦСКА Юрий Жирков рассказал о работе с экс главным тренером красно-синих Валерием Газзаевым. Он тренировал команду с 2001-го по 2003-й, а также с 2004 по 2008 год.

«В команде сначала был Артур Жорже. Он недолго проработал. И потом, когда замаячила эта смена тренера, в команде уже начали говорить, что сейчас придёт Валерий Георгиевич и всё – халява закончится. Когда Газзаев возглавил ЦСКА, я целую ночь не спал. Боялся этих тренировок, потому что все ребята говорили, что будет тяжело. Очень так переживал. Тренировки правда были очень тяжёлыми.

Дейвидас Шемберас мучился в бассейне, потому что не плавал. Его ногой заталкивали в воду. Я тоже нырять вообще не умел. Просил не прыгать, а встать и поплыть. Не разрешили тоже. В итоге на живот приземлился, отбил себе всё, но поплыл. А когда под водой нужно было дыхание задерживать, Ролан Гусев всегда дольше всех на дне сидел, а когда остальные ныряли, он смеялся под водой. Весело было», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».