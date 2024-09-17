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Энрике: этот состав «ПСЖ» не имеет опыта в ЛЧ? Вижу, как ошибаются даже опытные игроки

Энрике: этот состав «ПСЖ» не имеет опыта в ЛЧ? Вижу, как ошибаются даже опытные игроки
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, является ли препятствием молодость нынешнего состава парижского клуба для того, чтобы дойти до поздних стадий Лиги чемпионов.

«Какой опыт нам нужен? У меня есть опыт участия в Лиге чемпионов? Мы можем выиграть и не иметь опыта при этом. Я не устанавливаю ограничений для своих футболистов. Важно обладать опытом или хорошо играть в футбол? Я вижу, как опытные игроки допускают ошибки», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Завтра, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Жироной». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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