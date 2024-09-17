Энрике: этот состав «ПСЖ» не имеет опыта в ЛЧ? Вижу, как ошибаются даже опытные игроки

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, является ли препятствием молодость нынешнего состава парижского клуба для того, чтобы дойти до поздних стадий Лиги чемпионов.
«Какой опыт нам нужен? У меня есть опыт участия в Лиге чемпионов? Мы можем выиграть и не иметь опыта при этом. Я не устанавливаю ограничений для своих футболистов. Важно обладать опытом или хорошо играть в футбол? Я вижу, как опытные игроки допускают ошибки», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Завтра, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Жироной». Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: