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Юрий Сёмин: для Головина участие в ЛЧ — шанс выйти на новый уровень

Юрий Сёмин: для Головина участие в ЛЧ — шанс выйти на новый уровень
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о полузащитнике сборной России и «Монако» Александре Головине. По мнению специалиста, выступление в Лиге чемпионов поможет 27-летнему хавбеку монегасков стать сильнее.

«Хорошо, что «Монако» примет участие в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Для Головина участие в ЛЧ — шанс выйти на новый уровень. Когда ты играешь против лучших, то становишься сильнее», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Розыгрыш Лиги чемпионов — 2024/2025 стартует сегодня, 17 сентября. Напомним, в новом формате турнира примут участие 36 клубов.

«Монако» в стартовом матче общего этапа Лиги чемпионов сыграет дома с «Барселоной». Встреча состоится 19 сентября.

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