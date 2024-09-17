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Игорь Шалимов: рад возвращению Дзюбы и Джикии в РПЛ

Игорь Шалимов: рад возвращению Дзюбы и Джикии в РПЛ
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Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов отреагировал на то, что футболисты Артём Дзюба и Георгий Джикия нашли новые клубы. Защитник подписал контракт с подмосковными «Химками», а форвард — с тольяттинским «Акроном».

«Рад возвращению Дзюбы и Джикии в РПЛ. Артём интересный для РПЛ персонаж, и он всегда своим возвращением и тем, как играет, доказывает свой уровень. Вот и в этот раз отдал голевой пас. В случае с Георгием, видимо, сыграла роль Москва — всё знакомо. Кроме того, у Георгия, можно сказать, учитывая позицию, что у него самый расцвет, ещё играть и играть. Но я посмотрел на состав «Химок» — там, по-моему, под 40 человек (45 игроков в заявке. — Прим. «Чемпионата»), что затрудняет тренировочный процесс», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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