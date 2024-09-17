Владимир Бут: мне непонятен новый формат Лиги чемпионов, но смотреть всё равно буду

Футбольный эксперт Владимир Бут заявил, что ему непонятен формат новой Лиги чемпионов.

«Лигу чемпионов я всё равно буду смотреть, но для меня новый формат непонятен. Я привык к старому групповому этапу, где две команды проходят дальше. Но я приблизительно разобрался, кто куда выходит.

Мне кажется, фавориты будут старыми в этом сезоне: «Манчестер Сити», «Реал», «Бавария». Итальянцам будет сложно, мне кажется, «ПСЖ» не претендует на победу. Те же команды будут доминировать», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в новом формате турнира примут участие 36 клубов.